Falls Barça-Wechsel scheitert: Lewandowski hätte einen anderen Wunschklub

Robert Lewandowski forciert weiterhin seinen Abgang beim FC Bayern. Den 33-jährigen Polen zieht es angeblich zum FC Barcelona. Ob sich die Katalanen den Topstürmer überhaupt leisten können, steht aber noch in den Sternen. Sollte dieser Transfer scheitern, hätte der Noch-Münchner offenbar bereits einen Plan B.

Wie “Bild”-Chefreporter Tobias Altschäffl im Podcast “Bayern Insider” verrät, wäre Paris St. Germain für Lewandowski so etwas wie eine “zweite Option”. Die Franzosen sollen weiterhin sehr genau hinschauen, was mit dem Angreifer geschieht. Trotz Kylian Mbappé, Neymar, Mauro Icardi und auch Lionel Messi im Kader würden sie ein Lewandowski-Engagement durchaus in Erwägung ziehen, falls der Pole für sie erreichbar wird.

Vorerst soll dieser aber weiterhin auf einen Barça-Wechsel spekulieren. Dort wartet ein Dreijahresvertrag auf ihn. Noch erhält er die Freigabe von Seiten des FC Bayern indes nicht. Sein Vertrag in München läuft noch für eine weitere Saison.

psc 10 Juni, 2022 17:56