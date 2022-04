Lewandowski-Poker: Zahavi startet die Verhandlungen mit dem FC Bayern

Der Vertragspoker zwischen Robert Lewandowski und dem FC Bayern beginnt. Berater Pini Zahavi hat Kontakt zur Klubleitung aufgenommen.

Inhaltlich geht es um die Verlängerung des nur noch bis Juni 2023 laufenden Kontrakts. Bis anhin gab es keinerlei Austausch zwischen den Parteien. Dadurch kennen sie auch die gegenseitigen Forderungen nicht. Wie die Münchner “tz” berichtet, weilt Berater Pini Zahavi am Mittwoch zu Gesprächen an der Säbener Strasse. Der Ausgang der Unterredung ist ziemlich offen.

Bisher betonen die Bayern-Verantwortlichen lediglich, dass sie auch nächste Saison auf die Dienste des Top-Torjägers zählen wollen. Ob Lewandowski längerfristig verlängert, ist indes unklar. Angeblich will der Bundesligist lediglich einen neuen Vertrag bis 2024 bieten, der 33-jährige Pole soll eher auf ein längeres Arbeitspapier pochen. Letztlich ist auch ein Abschied doch bereits in diesem Sommer nicht ausgeschlossen. Andere Vereine wie der FC Barcelona haben sich zumindest schon in Stellung gebracht. Und laut “Sport Bild” soll sich Lewandowski einen Abgang inzwischen sehr gut vorstellen können.

psc 27 April, 2022 09:13