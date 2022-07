Lewandowski provoziert weiter und erscheint erneut zu spät zum Training

Robert Lewandowski erscheint zum dritten Mal in Folge verspätet zum Training.

Wie die “Bild” berichtet, fährt der Weltfussballer am Freitag um 9.08 Uhr mit seinem roten Audi an der Säbener Strasse vor. Deadline fürs Erscheinen ist eigentlich 9 Uhr. Somit ist er erneut einige Minuten zu spät – am Donnerstag waren es zwei, am Mittwoch deren sechs. Das Verhalten von Lewandowski dürfte kein Zufall sein. Der 33-jährige Pole macht weiterhin keinen Hehl daraus, dass er den deutschen Rekordmeister in diesem Sommer verlassen will. Den Torjäger zieht es zum FC Barcelona, der auch schon mehrere Angebote für ihn abgegeben hat. Das letzte liegt bei 40 Mio. Euro plus 5 Mio. Euro Boni. Die Katalanen sind laut “Bild” bereit, dieses zu erhöhen, allerdings nur dann, wenn die Bayern den Gesprächsfaden endlich aufnehmen.

Bisher haben die Münchner gar nicht erst auf die Barça-Angebote reagiert. Die öffentliche Kommunikation hat sich nicht geändert: Lewandowski stehe bis 2023 unter Vertrag und soll diesen erfüllen. Ob und wann Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic und Co. einlenken, ist nach wie vor offen.

