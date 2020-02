Robert Lewandowski schwärmt von der “besten Zeit” seines Lebens

Bayern-Torjäger Robert Lewandowski wird in seiner polnischen Heimat zum achten Mal zum Fussballer des Jahres gewählt und gerät in der Folge ins Schwärmen.

Der 31-Jährige heimst eine weitere Auszeichnung ein und holt sich den Titel von Premier League-Goalie Lukasz Fabianski zurück. Für den Torjäger läuft sowohl auf dem Platz wie auch daneben alles nach Wunsch: Lewandowski und seine Ehefrau Anna sind in Erwartung des zweiten Kindes. “Ich kann sagen, dass es die beste Zeit meines Lebens ist”, sagt der Bayern-Stürmer gegenüber “Sport 1”.

Und weiter: “Ich freue mich sehr, dass sich unsere Familie noch weiter vergrössert, das ist das Schönste im Leben. Es ist schön, dass ich mich voll auf Fussball konzentrieren kann und voll fokussiert bin. Wenn ich dann zurück nach Hause komme und meine Kleine auf mich wartet, dann freue ich mich sehr. So wie es läuft, hoffe ich, dass es noch lange läuft.” Lewandowski ist bereits Vater einer zweijährigen Tochter.

Auf dem Rasen stehen wird der Angreifer wohl am kommenden Mittwoch beim DFB-Pokalspiel gegen die TSG Hoffenheim. In bisher 28 Pflichtspielen für seinen Klub erzielte er in der laufenden Spielzeit bereits ganze 33 Tore.

psc 3 Februar, 2020 15:02