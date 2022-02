Lewandowski über Haaland: “Bedeutet nicht, dass er über Jahre ein Star sein wird”

Erling Haaland wird mitunter als potentieller Nachfolger von Robert Lewandowski gehandelt. Die beiden Stürmer geben in der Bundesliga bereits den Ton an. Der polnische Torjäger mahnt aber zur Vorsicht.

Haaland ist zwar derzeit in aller Munde, die Entwicklung des 21-jährigen Norwegers ist aus Sicht des Bayern-Torjägers aber noch längst nicht abgeschlossen. Vom polnischen Magazin “Pilka Nozna” auf den BVB-Stürmer angesprochen, sagt LewandowskI. “Wir wissen nicht, wie er sich entwickeln wird. Nur, weil jemand viel Potenzial hat, bedeutet das nicht, dass er für viele Jahre ein Star wird.”

Der 33-Jährige plädiert dafür, einen Spieler in der Anfangsphase seiner Karriere nicht zu hoch zu loben und erst einmal abzuwarten, wohin die Entwicklung geht: “Ich mag es nicht, einen 33-jährigen Spieler mit einem 21-jährigen Spieler zu vergleichen, jeder hat seine eigene Entwicklung. Aber natürlich ist Haaland ein toller Spieler und es ist eine Freude, ihm zuzusehen”, so der Bayern-Stürmer, der seinerseits mit 21 Jahren noch in der polnischen Heimat spielte.

psc 4 Februar, 2022 10:02