Robert Lewandowski überzeugt: Beste Phase der Karriere steht noch bevor

Bayern-Torjäger Robert Lewandowski hat weiterhin grosse Ambitionen und sieht sich mit 31 Jahren weiterhin nicht am Zenit seines Schaffens.

In einem Interview mit “France Football” stellt der polnische Stürmer klar, dass er die beste Phase seiner Karriere noch nicht erreicht hat: “Das kommt bald. Ich bin mir sicher, dass der beste Moment meiner Karriere bald kommen wird. Ich möchte noch länger spielen und in Form bleiben.” Alt fühlt sich Robert Lewandowski noch auf keinen Fall: “Ich werde im August 32, aber das heisst nicht, dass ich mich auch so alt fühle. Ich möchte an der Spitze bleiben – nicht nur in den nächsten zwei oder drei Jahren, sondern ich denke langfristig.”

Vorderhand ist der Stürmer bis 2023 an den FC Bayern gebunden. Dort sieht er seine Zukunft weiterhin langfristig.

Der Ballon d’Or, der von “France Football” verliehen wird, wird im Gespräch auch angesprochen. Lewandowski verfolgt diese Auszeichnung allerdings auch nicht als primäres Ziel: “Ich versuche immer, mein bestes zu geben, Titel zu gewinnen und mehr Tore zu schiessen. Es ist etwas, was kommt, wenn man kollektive Trophäen gewinnt. Das ist das Wichtigste.” Über den Ballon d’Or denke er “gar nicht nach”, wobei er überzeugt ist, dass “in meinem Leben alles möglich” sei.

psc 16 Juni, 2020 10:08