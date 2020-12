Robert Lewandowski vergleicht sich mit Messi & Ronaldo

Robert Lewandowski wurde von der FIFA in der vergangenen Wochen zum besten Fussballer des Jahres 2020 gekürt und liess die Dauergewinner Lionel Messi und Cristiano Ronaldo hinter sich. Dennoch sieht er sich nicht auf einer Stufe mit dem Duo.

Im Gespräch mit “France Football” spricht der Bayern-Torjäger auch über den Vergleich mit den beiden Superstars von Barça bzw. Juventus. “Messi und Ronaldo sitzen schon sehr lange am selben Tisch an der Spitze und das macht sie unvergleichlich. Ich stelle mir nicht vor, neben ihnen zu sitzen. Wenn wir die Zahlen für dieses Jahr und sogar die letzten Jahre nehmen, denke ich, dass ich im Bezug auf Leistung und erzielte Tore ziemlich gut bin. Ich bin aber nicht am selben Tisch wie Messi und Ronaldo”, sagt Lewandowski und ergänzt: “Ich kann sie aber gerne einladen, bei mir zu essen.”

Der 32-Jährige redet seine Leistungen aber nicht klein. Die Frage, ob er derzeit der kompletteste Stürmer der Welt ist, beantwortet er so: “In diesem Jahr denke ich schon. In aller Bescheidenheit natürlich, weil man immer vom Team abhängig ist und nicht gegen eine schwache Verfassung oder Verletzung immun ist wie sie kürzlich Joshua Kimmich passiert ist. Aber ich muss sagen, dass es mir heute egal ist, ob ich der Beste bin oder nicht. Für mich ist es wichtig, am Ende der Saison der Beste zu sein.”

Lewandowski denkt, dass er den Zenit weiterhin nicht erreicht hat und im Alter sogar noch besser wird: “Je älter ich werde, desto klüger treffe ich Entscheidungen. Mein Geist ist wacher, wenn es darum geht, bestimmte Entscheidungen zu treffen.”

Tatsächlich hat er in den letzten Jahren auch noch einiges verändert: “Es ist das Lernen von Dingen, die ich seit sieben oder acht Jahren geändert habe, insbesondere in Bezug auf die mentale Vorbereitung. Meine Familie hat auch eine wichtige Rolle dabei gespielt, sich mehr auf meine Arbeit zu konzentrieren.”

psc 22 Dezember, 2020 15:13