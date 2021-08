Robert Lewandowski will vor dem 35. Geburtstag wechseln

Von den Insel gibt es ein spektakuläres Gerücht: Demnach sucht Bayern-Torjäger Robert Lewandowski eine neue Herausforderung.

Der 32-Jährige läuft mittlerweile seit sieben Jahren für den FC Bayern auf. Zwei weitere Jahre steht er in München noch unter Vertrag. Die Bayern-Verantwortlichen betonten in diesem Sommer, dass Lewandowski diesen Kontrakt auch erfüllen wird. Laut “Sky Sports” sucht der Torjäger aber eine neue Herausforderung: Bevor er 35 Jahre alt wird – in fast exakt zwei Jahren – wolle er zu einem anderen europäischen Spitzenklub wechseln, heisst es.

Lewandowski wolle seine gute Beziehung zu den Bayern allerdings nicht gefährden. Ein Abgang noch in dieser Transferperiode ist ausgeschlossen. Anders könnte es im kommenden Sommer aussehen. Die Bayern sollen den Wert des Angreifers derzeit auf umgerechnet 117 Mio. Euro taxieren. Welche Vereine sich bei Lewandowski melden könnten, ist offen. In der Vergangenheit war ein Transfer zu Real Madrid schon einmal ein Thema. Die Königlichen scheinen sich aber nun auf andere Stürmer wie Kylian Mbappé oder Erling Haaland zu fokussieren.

psc 19 August, 2021 10:03