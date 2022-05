Robert Lewandowski sprach schon zweimal direkt mit Xavi

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, sprach der polnische Bayern-Torjäger schon zweimal direkt mit Barça-Trainer Xavi. Dieser würde den 33-Jährigen liebend gerne bereits in diesem Sommer in seinem Team begrüssen. Dies könnte aber schwierig werden: Bayerns Klubpräsident Herbert Hainer hat in den vergangenen Tagen gleich mehrfach betont, dass Lewandowski seinen bis 2023 gültigen Kontrakt beim deutschen Rekordmeister in jedem Fall erfüllen wird.

Lewandowski-Berater Pini Zahavi hofft wohl trotz dieser Aussage doch noch, seinen Klienten bereits im Hinblick auf die nächste Saison bei den Katalanen unterbringen zu können. Dort würde ein Vertrag bis 2025 auf den Topstürmer warten. Barça wäre auch bereit, eine Ablöse im Bereich von 30 bis 35 Mio. Euro zu zahlen.

Robert Lewandowski has already had two direct contacts with Xavi. The plan is still clear, contract until June 2025 discussed – it’s up to the clubs now. 🔵🔴 #FCB

There are no talks with any other club yet – as he wants Barcelona as priority.

More: https://t.co/yfy4idihhq pic.twitter.com/8dxrybDeIa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2022