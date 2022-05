Ronaldo-Berater Mendes fühlt angeblich beim FC Bayern vor

Weil Robert Lewandowski den FC Bayern verlassen will, wird plötzlich nun auch Cristiano Ronaldo gehandelt – und zwar als der Nachfolger Lewandowskis.

Jorge Mendes ist seit Jahren für die Interessen von Cristiano Ronaldo zuständig. Der Berater transferierte den Torjäger unter anderem von Real Madrid zu Juventus Turin und von dort im Vorsommer zu Manchester United. Und nun könnte Mendes erneut bemüht sein, seinen Klienten bei einem europäischen Top-Klub unterzubringen – und zwar beim FC Bayern.

Zumindest vermeldet die Zeitung “Manchester Evening News”, dass Mendes bei den Münchnern vorgefühlt haben soll und geprüft habe, ob Interesse daran bestünde, Ronaldo zu verpflichten, sofern Robert Lewandowski den Verein verlässt. Letzterer will den FC Bayern bereits in diesem Sommer gen FC Barcelona verlassen. Ob er die Freigabe erhält, ist fraglich und somit auch, ob Ronaldo an der Isar landet. Dass der deutsche Rekordmeister den bereits 37-Jährigen verpflichten könnte, erscheint dadurch unwahrscheinlich – so wie bereits in der Vergangenheit als Gerüchte aufkamen.

adk 29 Mai, 2022 10:27