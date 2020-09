Rummenigge fürchtet sich nicht vor Lockrufen anderer Klubs

Karl-Heinz Rummenigge fürchtet nicht, dass dem FC Bayern wichtiges Personal wegbricht. Der Klubboss sieht den deutschen Rekordmeister in einer starken Position.

Gerüchte darüber, dass nach dem Champions-League-Erfolg einige Spieler mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht werden, wende der Verein laut Rummenigge nur “ein müdes Schmunzeln” zu. “Solange der entsprechende Vertrag nicht ausläuft, liegt das Heft des Handelns bei uns. Und wer verlässt schon so einfach einen amtierenden Champions-League-Sieger? Der FC Bayern ist eine sehr gute Adresse. Das wissen die Spieler auf der ganzen Welt”, sagt der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern im einen Interview auf der Klub-Homepage.

Bei Thiago Alcantara und David Alaba ist die Zukunft allerdings noch nicht geklärt. Während letzter, dessen Vertrag 2021 ausläuft, wohl seinen Kontrakt verlängert, wird es den spanischen Mittelfeldzauberer vermutlich zum FC Liverpool ziehen.

Rummenigge deutet aber bei aller Thematik auch an, dass es Neuverpflichtung geben werde, da man aufgrund der hohen Belastung einen breiten Kader bräuchte. “Wir dürfen bei aller Euphorie nicht vergessen, dass wir vor einer Saison stehen, die so viel Stress wie nie zuvor für die Spieler bedeutet. Die Pause bis zum Auftakt ist kurz, es gibt viele Englische Wochen, und zum Abschluss steht die EM an”, so der 64-Jährige, der aber auch mit dem aktuellen Kader schon sehr zufrieden ist: “Wir haben eine tolle Mannschaft mit einem tollen Trainerteam um Hansi Flick und sind für die Zukunft top aufgestellt. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit dieser Mannschaft weiter Erfolg haben werden.”

adk 6 September, 2020 17:59