Rummenigge spricht über Flick-Zukunft und kritisiert Bierhoff

Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge übt in einem Interview scharfe Kritik an DFB-Direktor Oliver Bierhoff und spricht über die Zukunft von Trainer Hansi Flick.

An der Position des amtierenden Münchner Coaches gebe es nichts zu rütteln. Flick werde auch nächste Saison “hundertprozentig” Trainer des deutschen Rekordmeisters bleiben, ist Rummenigge im Gespräch mit “Sport 1” überzeugt: “Hansi hat das FC-Bayern-Gen als Spieler erlebt und als Trainer nochmal extrem verinnerlicht.” Er werde auch als Trainer “seine schönste und erfolgreichste Zeit” beim FC Bayern haben.

Rummenigge kommt im Gespräch dann auch auf DFB-Manager Oliver Bierhoff zu sprechen und attestiert dem 52-Jährigen zuletzt keine guten Noten: “Oliver Bierhoff tut im Moment immer so, als wäre er der große Aufräumer und Modernisierer beim DFB. Aber alles, was er in den letzten Tagen in seinen diversen Interviews kritisiert hat, trägt den Namen Oliver Bierhoff.” Rummenigge nennt Beispiele: “Egal ob es zum Beispiel seine Kritik am deutschen Nachwuchs oder der Trainerausbildung war. Bei allem war der Sportdirektor Oliver Bierhoff federführend seit 15 Jahren verantwortlich und mit im Boot. Darüber würde ich mir Gedanken machen und über nichts anderes.”

Der Bayern-Boss findet es ausserdem illoyal gegenüber DFB-Trainer Jogi Löw, dass Bierhoff auf dem Trainerposten Planungsspiele für die Zukunft öffentlich aufgestellt hat.

psc 5 Februar, 2021 14:34