Rummenigge setzt Leroy Sané unter Druck

Rund 45 Millionen Euro Ablöse investierte der FC Bayern vor einem Jahr in Leroy Sané. Bislang kann der Flügelstürmer in München noch nicht wirklich überzeugen. Ex-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge übt Druck auf den 25-Jährigen aus.

Der langjährige Bayern-Verantwortliche macht keinen Hehl daraus, dass Sané noch nicht jene Leistungen bringt, die man an der Säbener Strasse von ihm erwartet: “Von ihm wird der Durchbruch erwartet”, sagt Rummenigge in der “Sport Bild” über den Angreifer, “er ist noch nicht der Leroy Sané, der er gemäss seines Talents sein könnte. Er wird an Robben und Ribéry gemessen, also an purer Weltklasse.”

Nun müsse der Nationalspieler zeigen, dass er in die grossen Fussstapfen seiner namhaften Vorgänger treten kann: “Er muss dieses Jahr einfach den nächsten Schritt machen, das wird von ihm einfach erwartet. Der Klub hat wahnsinnig viel in ihn investiert, der Transfer war auch kompliziert zu bewerkstelligen.”

Rummenigge glaubt indes weiterhin an Sané und ist überzeugt, dass dieser in München noch sehr viel erreichen kann: “Er kann es schaffen, er muss sein Schicksal in seine Hände nehmen und Vollgas geben.”

Die Geduld scheint indes auch bei den Fans langsam am Ende. In dieser Saison wurde Sané in der eigenen Allianz Arena auch schon von den eigenen Supportern ausgepfiffen. Derweil weilt er im DFB-Team.

psc 1 September, 2021 11:53