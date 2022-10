Rummenigge: Nagelsmann «halt noch kein Jürgen Klopp oder Louis van Gaal»

Julian Nagelsmann verspielte mit dem FC Bayern gegen Borussia Dortmund eine 2:0-Führung. Am Tag danach äusserte sich Ex-Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge zum Cheftrainer.

Aus 2:0 wurde 2:2: Der FC Bayern nahm dementsprechend aus dem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund nur einen Punkt mit. «Grundsätzlich muss man sagen, wenn du 2:0 führst und du hast Chancen, das 3:0 und vielleicht das 4:0 zu machen, dann ist das schon eine grosse Enttäuschung», konstatierte Karl-Heinz Rummenigge am Sonntag bei «Bild».

«Bis heute Abend hättest du Tabellenführer sein können, das ist ja der Minimalanspruch der Bayern. Auf der anderen Seite geht es auch darum, wie du Fussball spielst. Die letzten drei Spiele waren eine gute Vorbereitung auf den Gipfel und dort waren sie ja auch bis auf die letzten 20 Minuten dominant und überlegen. Ich würde nicht von einer Krise sprechen, sondern lediglich von einer Ergebniskrise», fügte der 67-Jährige hinzu.

Zur Kritik an Julian Nagelsmann meinte Rummenigge: 2Grundsätzlich ist das Wort Talent ein Lob. Jemand hat grosses Potenzial, mit 35 Jahren ist Nagelsmann ein junger Mann. Pep Guardiola hat mit 38 Jahren das erste Mal die Champions League gewonnen. Jetzt ist er einer der besten Trainer der Welt. Ich habe es nicht kritisch gesehen, dass Nagelsmann als Talent bezeichnet wird.» Der frühere Vorstandschef des FC Bayern räumte jedoch ein: «Er wird mit dem Druck in München umgehen müssen, auch lernen müssen, aber das ist ok. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit ein Gespräch mit Jupp Heynckes, der sagte: ‹Bei seiner ersten Station hatte ich auch nicht die Erfahrung›. Bei seiner zweiten Karriere hat er es super gemacht. Und das sind die Erfahrungen, die ein Trainer machen muss. Mit 35 Jahren ist es völlig ok, dass man noch Fehler macht. Er ist halt noch kein Jürgen Klopp oder Louis van Gaal, aber das ist ok. Er wird sich prächtig entwickeln, da bin ich mir sicher.»

adk 9 Oktober, 2022 11:46