Rummenigge: “Nicht so arrogant, jetzt schon Meisterschaft zu verkünden”

Der FC Bayern hat nach dem 15. Spieltag in der Bundesliga bereits einen Vorsprung von sechs Punkten. Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge sieht dieses Polster als sehr komfortabel an.

Gegen den 1. FSV Mainz 05 gab es für den FC Bayern am Samstag einen knappen 2:1-Sieg, während Verfolger Borussia Dortmund beim VfL Bochum nur zu einem 1:1 kam. Zuvor gab es für die Münchner bereits Siege gegen den FC Barcelona (3:0) und den BVB (3:2). “Die Woche ist sehr gut gelaufen für uns. Sechs Punkte Vorsprung und das deutlich bessere Torverhältnis sind schon ein ganz schönes Pfund”, sagte Karl-Heinz Rummenigge dazu bei “Bild live”.

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters betonte: “Wir haben nie frühzeitig gefeiert, sondern erst, wenn es mathematisch durch ist. Es warten noch 19 Spiele auf den FC Bayern. Der Klub ist so geerdet, dass man weiss, dass man jetzt tolle Voraussetzungen hat. Wir sind jetzt nicht so arrogant, dass wir jetzt schon die Meisterschaft verkünden – das ist nicht Bayern-like.” Vor Jahresende geht es für die Münchner in der Bundesliga noch gegen den VfB Stuttgart (14. Dezember, 18.30 Uhr) und den VfL Wolfsburg (17. Dezember, 20.30 Uhr).

adk 12 Dezember, 2021 10:46