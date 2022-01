Rummenigge verteilt Seitenhieb an Niklas Süle

Abwehrspieler Niklas Süle wird den FC Bayern im Sommer ablösefrei verlassen. Der deutsche Nationalspieler kassiert nun eine Spitze von Ex-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge.

Der 66-Jährige hatte am Montagmorgen einen kurzen Auftritt bei “Sky”. Dabei äusserte er sich auch zu Süle und verpasste es nicht, einige kritische Worte über den 26-Jährigen zu äussern, der bald eine neue Herausforderung annehmen wird. “Er war immer ein brauchbarer Spieler. Das Problem ist, er hat sich nie wirklich auf seiner Position durchgesetzt”, sagte Rummenigge. Süle habe nach seinem Kreuzbandriss im Oktober 2019 den Anschluss verloren. “Das ist etwas, was er sich vielleicht auch mal überlegen sollte”, führte der langjährige Funktionär aus. “Auch in der Innenverteidigung ist Bayern München auch ohne Süle gut besetzt.”

Der Verlust des Nationalspielers ist für die Münchner nach Meinung Rummenigge also nicht allzu tragisch.

psc 31 Januar, 2022 14:23