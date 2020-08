Rummenigge spricht über Thiago, Alaba & Co.

Den FC Bayern München werden einige Spieler verlassen, das kündigte Erfolgstrainer Hansi Flick kürzlich bereits an. Wie es in den Personalplanungen derzeit aussieht, erklärt Klubboss Karl-Heinz Rummenigge.

Thiago Alcantara, Javi Martinez, David Alaba und Jerome Boateng sind aktuelle Namen beim FC Bayern, die mit einem Abgang vom Triple-Sieger in Verbindung gebracht werden. Im Interview mit der “Welt am Sonntag” sprach Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge über die einzelnen Personalien.

Der 64-Jährige rechnet “in diesen Tagen” mit einem Angebot für Thiago, den es mit hoher Wahrscheinlichkeit zum FC Liverpool in die Premier League ziehen wird. Für den Spanier, der in München noch Vertrag bis 2021 hat, “war es wichtig, dass er gezeigt hat, dass er in den grossen Spielen sehr wohl top spielen kann. Wenn es so kommt, ist es ein Abgang, der schon etwas schmerzt.”

Auch Javi Martinez steht unmittelbar vor dem Abgang aus der bayerischen Landeshauptstadt. “Javi befasst sich damit, uns zu verlassen. Es wird für ihn auch schwierig jetzt”, sagt Rummenigge in Bezug auf den Konkurrenzkampf. “Sein Vertrag gilt noch ein Jahr, und wir haben ihm zu verstehen gegeben, dass wir ihm keine Steine in den Weg legen.” Der Routinier müsse selbst entscheiden, wohin er wechseln möchte. “Dann werden wir versuchen, eine faire Lösung zu finden.”

Bei David Alaba ist es nach wie vor der Wunsch des Klubs, den Kontrakt über 2021 hinaus zu verlängern. “Es wäre sehr schade, wenn wir zu keiner Einigung kommen würden. David ist zwölf Jahre bei uns und passt wie die Faust aufs Auge zum FC Bayern”, so der Bayern-Boss.

Wie es um Jerome Boateng steht, ist ebenfalls nicht geklärt. Auch sein Vertrag läuft im kommenden Jahr aus. Laut Rummenigge, dem die Entwicklung “grundsätzlich gefällt, müsse “man abwarten”.

