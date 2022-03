Ryan Gravenberch bestätigt das Bayern-Interesse öffentlich

Der niederländische Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch steht im Fokus des FC Bayern. Der 19-Jährige bestätigt die Berichte der letzten Tage nun höchstpersönlich.

Laut niederländischen und deutschen Meldungen gingen die Bayern-Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic in der vergangenen Woche auf Ajax und Gravenberch zu. Ziel ist eine Verpflichtung im Sommer. “Man kann es überall lesen, also es gibt Interesse von Bayern, aber ich denke, es gibt mehrere Vereine”, sagt Gravenberch jetzt gegenüber “NOS”. Der Spielmacher ist noch bis Juni 2023 an seinen aktuellen Klub gebunden. Eine weitere Zusammenarbeit strebt er nicht an: “Die Vertragsverhandlungen mit Ajax sind jetzt beendet. Ich habe jetzt nur noch ein Jahr Vertrag und das war’s dann eigentlich. Wir werden sehen.”

Ajax scheint aufgrund dieser Ausgangslage zu einem Verkauf im Sommer gezwungen, um noch eine stattliche Ablöse zu kassieren. Die Bayern sollen angeblich 25 Mio. Euro Ablöse bieten, der Eredivisie-Verein soll 35 Millionen fordern.

Grundsätzlich lässt sich Gravenberch noch nicht in die Hände blicken: “Ich möchte mich nur auf den Fussball konzentrieren. Mein Vater und mein Agent sind mit dem Rest sehr beschäftigt.”

psc 22 März, 2022 16:36