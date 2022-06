Ryan Gravenberch gibt Wechsel zum FC Bayern bekannt

Ryan Gravenberch kommt dem FC Bayern zuvor und bestätigt in einem Interview seinen Wechsel zum deutschen Rekordmeister.

Der FC Bayern und Ryan Gravenberch werden ab der kommenden Saison eine geschäftliche Beziehung eingehen. “Bayern ist ein grosser Klub. Ich denke, dass du hier grosse Titel gewinnen musst. Und das ist auch das, was ich mir erwarte. Ich bin froh, jetzt hier in München zu sein”, bestätigt der 20-Jährige in der “Bild” seinen Wechsel an die Säbener Strasse.

Die Luftveränderung hatte sich schon länger abgezeichnet. Die Bayern müssen im Gegenzug eine Ablöse in Höhe von 18 Millionen Euro plus 5,5 Millionen Euro an variablen Zahlungen an Gravenberchs Ausbildungsklub Ajax Amsterdam überweisen. Darüber hinaus sichert sich der niederländische Topklub eine Weiterverkaufsbeteiligung über 7,5 Prozent.

Gravenberch soll zunächst für fünf Jahre in der bayrischen Landeshauptstadt unterschreiben. Dem Shootingstar steht dem Vernehmen nach ein Brutto-Jahresgehalt von zehn Millionen Euro zu.

