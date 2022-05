Ryan Gravenberch absolviert den Medizintest bei den Bayern

Der zweite Neuzugang des FC Bayern steht unmittelbar bevor: Der niederländische Mittelfeldprofi Ryan Gravenberch wird zum Medizintest erwartet.

Laut “Telegraaf” wird der 19-Jährige am Dienstag bei den Münchnern vorbeischauen. Dabei soll er neben den Medizintests auch gleich die Vertragsunterschrift bis 2027 tätigen. Künftig soll er ein Butto-Jahressalär von 10 Mio. Euro beziehen. Der deutsche Rekordmeister zahlt laut “Bild” eine Ablöse in Höhe von 18,5 Mio. Euro. Weitere 5,5 Millionen könnten als Boni hinzukommen. Ajax sichert sich für Gravenberch ausserdem eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 7,5 Prozent.

psc 31 Mai, 2022 09:12