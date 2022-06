Jetzt steht fest, wann Ryan Gravenberch bei den Bayern unterschreibt

Der niederländische Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch wird seinen Wechsel von Ajax Amsterdam zum FC Bayern in Kürze besiegeln.

Wie die “tz” berichtet, trifft der 20-jährige Spielgestalter am Samstag in München ein, um seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister zu unterschreiben. Gravenberch erhält einen Fünfjahresvertrag, der ihm ein Jahressalär von 10 Mio. Euro (brutto) sichern soll. Die Ablöse beträgt zunächst 18,5 Mio. Euro. Durch Boni können weitere 5 Millionen hinzukommen. Ajax sichert sich für das Eigengewächs ausserdem eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 7,5 Prozent.

psc 9 Juni, 2022 10:54