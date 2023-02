Sabitzer lässt ManUnited-Verbleib offen: «Mir gefällt es hier»

Marcel Sabitzer ist bis Saisonende vom FC Bayern an Manchester United verliehen. Der Österreicher lässt offen, längerfristig bei den Red Devils zu bleiben.

Manchester United hat Marcel Sabitzer am Deadline Day vom FC Bayern ausgeliehen – allerdings ohne Kaufoption. Trotzdem könnte es sein, dass der Österreicher über Sommer hinaus beim englischen Rekordmeister bleibt.

«Es ist im Moment eine Leihe zu ManUnited, das ist alles, was ich sagen kann. Mir gefällt es hier», wird Sabitzer von der «Daily Mail» zitiert. Der 28-Jährige betont: «Ich fühle mich hier sehr gut. Ich mag das Team, ich mag den Klub, die Atmosphäre im Old Trafford. Wir werden sehen, was im Sommer passiert.» Für den Fall, dass Manchester United den Mittelfeldspieler behalten möchte, müsste man sich mit dem FC Bayern auf eine Ablöse einigen.

adk 13 Februar, 2023 15:58