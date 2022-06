Sadio Mané entscheidet sich für die Bayern und gegen PSG & Barça

Wie aus dem direkten Umfeld des FC Liverpool zu entnehmen ist, akzeptiert Mané einen Dreijahresvertrag beim deutschen Rekordmeister. Der Angreifer hat auch schon direkt mit Bayern-Coach Julian Nagelsmann gesprochen. Angebote von PSG und dem FC Barcelona hat er abgelehnt.

Ob es mit dem gewünschten Wechsel in die Bundesliga klappt, ist indes noch offen: Die Bayern müssen sich mit Liverpool zunächst noch bezüglich Ablöse einigen. Die offiziellen Gespräche haben in dieser Woche begonnen. Reds-Coach Jürgen Klopp hat sich mit dem Abgang von Mané abgefunden und akzeptiert diesen.

Sadio Mane has agreed a three year contract with Bayern Munich. PSG and Barcelona were also interested. He has spoken directly to Julian Nagelsmann. Now up to clubs to agree a fee. Liverpool and Bayern Munich began official talks yesterday.

— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) June 1, 2022