Sadio Mané ist in München gelandet

Der heiss ersehnte Bayern-Neuzugang Sadio Mané ist am Dienstag um 11.26 Uhr in München gelandet.

Der 30-jährige Senegalese wird beim FC Bayern den Medizincheck bestreiten und schon in Kürze einen Vertrag beim deutschen Rekordmeister unterzeichnen. Der Fahrplan sieht Medienberichten zufolge vor, dass er am Mittwochabend in der Allianz Arena vorgestellt wird. Für Mané, der in Liverpool noch für eine weitere Saison unter Vertrag steht, fliessen 32 Mio. Euro Ablöse plus bis zu 9 Mio. Euro Boni. Die Einigung zwischen den beiden Klubs erfolgte Ende letzter Woche als Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic für Gespräche auf die Insel flog.

psc 21 Juni, 2022 12:14