Sadio Mané bleibt vorerst in München und lässt sich behandeln

Der Senegal hat Sadio Mané trotz dessen Blessur am rechten Wadenbeinköpfchen für die WM aufgeboten. Ob der 30-Jährige tatsächlich spielen kann, ist ungewiss. Vorderhand bleibt er in München, wo er sich von den Vereinsärzten der Bayern behandeln lässt.

Wie «Sky»-Reporter Florian Plettenberg twittert, verhält sich Mané wie immer sehr professionell und drängt nicht auf eine vorzeitige Abreise zur Nationalmannschaft. In zehn Tagen sollen weitere Untersuchungen folgen, die letztlich entscheiden werden, ob der Torjäger tatsächlich an die WM nach Katar reisen kann. Der Senegal trifft am 21. November auf die Niederlande. Dieses Spiel könnte definitiv noch zu früh kommen. Ohnehin sei ein WM-Einsatz Manés weiterhin unwahrscheinlich. Ganz erloschen ist die Hoffnung aber noch nicht.

