Sadio Mané kehrt ins Bayern-Mannschaftstraining zurück

Sadio Mané steht bei den Bayern unmittelbar vor der Rückkehr ins reguläre Mannschaftstraining.

Schon eine ganze Weile trainiert der 30-jährige Senegalese wieder auf individueller Basis, nachdem er sich von seinem vor der WM erlittenen Sehnenriss am rechten Wadenbeinköpfchen erholt hat. Laut «Bild» wird in den nächsten Tagen mit dem Comeback von Mané im Mannschaftskreis gerechnet. Spätestens am Montag soll es soweit sein.

Mané ist somit für das Rückspiel im Champions League-Achtelfinale gegen PSG am 8. März eine Option für Trainer Julian Nagelsmann.

psc 16 Februar, 2023 17:45