Salihamidzic: Bayern hat bei Cancelo «noch nichts entschieden»

Joao Cancelo wird für den FC Bayern immer wichtiger. Trotzdem ist noch keine Entscheidung gefallen, ob der Aussenverteidiger von Manchester City fest übernommen wird.

Allein in der Bundesliga stand Joao Cancelo unter Trainer Thomas Tuchel zuletzt sechsmal in Folge in der Startelf. So auch am Samstag beim 6:0 gegen Schalke 04, wo der Portugiese eine Torvorlage lieferte. Danach sprach mit Hasan Salihamidzic der Sportvorstand des FC Bayern über die Situation des flinken Aussenbahnspielers.

«Er ist ein Topspieler, technisch eine Augenweide. Wir sind froh, dass wir ihn haben. Wir haben noch nichts entschieden, das machen wir nach der Saison», wird Salihamidzic von der «Abendzeitung» zitiert. Der Sportvorstand ist demzufolge mit dem portugiesischen Nationalspieler glücklich. Und auch Tuchel schwärmte zuletzt immer wieder. Doch das Problem: Die Kaufoption liegt bei 70 Mio. Euro. Und der FC Bayern will Manchester City diesen Preis wohl nicht überweisen. Sofern die Engländer bereit sind, ihre Forderungen runterzuschrauben, könnte Cancelo langfristig in München bleiben.

adk 14 Mai, 2023 10:22