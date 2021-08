Salihamidzic bestätigt Bayern-Interesse an Haaland

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic bestätigt das Interesse der Münchner an BVB-Torjäger Erling Haaland öffentlich.

Im “Doppelpass” von “Sport 1” findet der Bayern-Verantwortliche eindeutige Worte. “Er ist ein Topspieler, den wahrscheinlich die ganze Welt haben will. Natürlich schauen wir da hin. Sonst wären wir Vollamateure”, sagt Salihamidzic. Bekanntlich kann Haaland im kommenden Sommer dank einer Ausstiegsklausel bzw. Abmachung mit dem BVB den Verein (gegen eine hohe Ablöse) verlassen. Einen Wechsel nach München dürfte man in Dortmund indes nicht favorisieren.

Ohnehin haben die Bayern mit Lewandowski einen etablierten Top-Mittelstürmer in den eigenen Reihen. Auf diesen will Salihamidzic auch künftig bauen. Ein Ende der Ära ist nicht in Sicht: “Unsere Jungs können immer noch etwas zusammenspielen. Ich sehe Lewandowski jeden Tag im Training, er wurde zum Weltfussballer gewählt und will immer noch mehr.” Der 32-jährige ist noch bis 2023 gebunden.

psc 8 August, 2021 12:40