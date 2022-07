Salihamidzic bewertet den Abgang von Lewandowski

Der FC Bayern verkauft Robert Lewandowski an den FC Barcelona. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat nun über den Abgang gesprochen.

“So ein Abgang ist für keinen Klub einfach. Er war der beste Stürmer seit Gerd Müller, hat Grosses für den FC Bayern geleistet. Ich sehe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge”, sagte Hasan Salihamidzic am Samstag am Rande der Teampräsentation gegenüber dem “Bayerischen Rundfunk”.

Die Verhandlungen mit dem FC Barcelona lobte der Sportvorstand des FC Bayern indes. Diese seien immer “fair und professionell” abgelaufen. Ob die Münchner nun nochmal nachlegen werden, ist offen. “Wir haben in der Offensive viele Spieler, die sehr flexibel sind”, so Salihamidzic: “Der Trainer fühlt sich mit dem jetzigen Personal ziemlich wohl. Wir müssen aber 40 bis 50 Scorerpunkte ersetzen. Da müssen wir die anderen Jungs in die Pflicht nehmen.”

adk 17 Juli, 2022 11:55