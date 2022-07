Salihamidzic in Turin eingetroffen: Jetzt wird wegen de Ligt verhandelt

Der Transfer-Poker um Matthijs de Ligt nimmt nun Fahrt auf. Um einen Deal mit Juventus voranzutreiben, flog Hasan Salihamidzic am Montag ins Piemont, um dort konkret mit den Italienern einen Transfer des 22 Jahre alten Innenverteidigers zu diskutieren.

#Salihamidzic è atterrato a Torino: pronto a incontrare la #Juve per #DeLigt // Salihamidzic has landed in Turin, he’s ready to meet Juve over De Ligt [🎥 @GiovaAlbanese] 🇳🇱🔥 pic.twitter.com/GaUQf3nUrl

