Salihamidzic setzt Leroy Sané unter Druck

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic setzt den letztjährigen Toptransfer Leroy Sané unter Druck.

Für den 25-Jährigen zahlten die Münchner vor Jahresfrist 45 Mio. Euro. Nach einem Kreuzbandriss musste sich Sané zunächst wieder herantasten. Nun ist die Schonfrist allerdings vorbei, wie Salihamidzic im Gespräch mit dem “kicker” klarstellt: “Leroy hatte nach seinem Kreuzbandriss ein Jahr Verletzungspause. In der ersten Saison bei uns hat er sich wieder herangetastet, sein grosses Talent und einige gute Spiele gezeigt. Aber jetzt erwarten wir, dass er Leistungsträger wird und die Mannschaft auch trägt.” Sané kommt in seinem ersten Bayern-Jahr in 44 Pflichtspielen auf zehn Tore und zwölf Assists.

Salihamidzic glaubt an den Nationalspieler, dieser müsse nun aber auch liefern: “Das Jahr der Stabilisierung ist vorüber. Ich habe grosses Vertrauen in ihn, auch wenn er eine andere Art als andere Spieler hat. Er steht allerdings auch vor einem Jahr der Wahrheit.”

psc 28 Juni, 2021 10:27