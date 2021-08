Salihamidzic spricht über Messi und die weiteren Bayern-Transferpläne

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte am Sonntag einen Auftritt im “Sport 1”-Doppelpass. Dabei gab er auch Auskunft über die weiteren Transferpläne der Münchner und Lionel Messi.

Der argentinische Superstar steht nach dem Abschied aus Barcelona bekanntlich vor einem Transfer zu PSG. Der FC Bayern befasste sich hingegen aus finanziellen Gründen nie mit dem Zauberfloh, wie Salihamidzic betont: “Das ist leider nicht möglich. Wir haben nicht verhandelt, aber die Zahlen, von denen ich gehört habe, sind für den FC Bayern einfach nicht darstellbar.” Sehr wohl ein Thema könnte hingegen Marcel Sabitzer von RB Leipzig bleiben. Zu dieser Personalie wollte sich Salihamidzic nicht konkret äussern. Dafür teilte er mit, dass der Transfermarkt für die Münchner noch nicht zwingend geschlossen sei: “Mit Dayot Upamecano und Omar Richards haben wir bereits zwei junge Spieler verpflichtet. Wir müssen jetzt noch sehen, was möglich ist. Wir schauen zurzeit tiefer in den Transfermarkt, aber es gibt nicht viel Bewegung. Aber wir halten unsere Augen offen und werden tun, was möglich ist.”

psc 8 August, 2021 16:35