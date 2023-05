Salihamidzic verteidigt Trainerwechsel: «Es war nötig»

Der FC Bayern verliert 1:3 gegen RB Leipzig und verspielt damit möglicherweise die Meisterschaft. Trotzdem steht man beim Rekordmeister hinter Thomas Tuchel.

Ende März tauschte der FC Bayern den Trainer aus: Julian Nagelsmann wurde freigestellt, Thomas Tuchel verpflichtet. Seither ist Tuchel in der Champions League und dem DFB-Pokal ausgeschieden und steht auch in der Bundesliga vor einer titellosen Saison.

Nichtsdestotrotz verteidigt Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Trainerwechsel. "Wir haben alle Entscheidungen mit dem besten gewissen für die Bayern getroffen. Ich mache meinen Job 24/7. Dass die Mannschaft vielleicht keinen Titel gewinnt, ist auch für mich verwunderlich. Ich stehe immer hinter der Mannschaft. Vielleicht brauchen sie auch mal eine Saison, in der sie erleben, wie es ist, keinen Titel zu bekommen", sagte der 46-Jährige nach der Niederlage gegen Leipzig am Samstag bei "Sky". "Wir haben es nicht mehr so richtig in der Hand, aber wir haben alles versucht und hatten die Probleme schon vor dem Trainerwechsel. Wenn wir keinen Titel gewinnen, können wir sagen, dass der Wechsel nichts gebracht hat. Thomas Tuchel hat aber gute Arbeit geleistet. Er bräuchte aber mit der Mannschaft die Vorbereitung, dann würde alles besser laufen. Wir würden das immer wieder so machen, weil es nötig war." Und so wird beim Rekordmeister gehofft, dass die kommende Saison erfolgreicher läuft - mit Tuchel.

adk 21 Mai, 2023 10:24