Sane: “Ich wusste, dass ich mehr zeigen kann”

Leroy Sané erlebte beim FC Bayern in der Hinrunde einen bemerkenswerten Form-Anstieg. Der Angreifer spricht nun über die Gründe dafür.

Im Sommer 2020 wechselte Leroy Sane von Manchester City zum FC Bayern, tat sich jedoch in seiner ersten Saison in München schwer. Dies setzte sich mit Beginn der Hinrunde der aktuellen Spielzeit fort, wobei der deutsche Nationalspieler den Schalter umlegte – und bis zur Winterpause zu den stärksten Bayern-Stars zählte.

“Insgesamt war ich mit mir selbst nach der ersten Saison natürlich auch nicht zufrieden”, sagte der 25-Jährige nun im Gespräch mit der “Bild am Sonntag” rückblickend: “Ich wusste, dass ich mehr zeigen kann.” In bis dato 26 Saisonspielen erzielte er wettbewerbsübergreifend elf Tore und bereitete ebenso viele vor.

“Es war aber nicht so, dass ich irgendwas persönlich geändert hätte oder nun zwei oder drei Gründe gesondert dafür hervorheben kann”, erklärte Sane und erinnerte sich: “Auch bei Manchester City waren die ersten Monate nicht meine stärksten. Bei Bayern kam ich zudem aus einer langen und sehr schweren Verletzung.”

Er stellte klar, er “habe von allen Seiten im Verein immer das Vertrauen gespürt. Die ganze Klubführung, aber auch ein Uli Hoeness hat sich bei mir gemeldet und mir absolute Unterstützung signalisiert. So viel Zuspruch ist nicht in jedem Klub eine Selbstverständlichkeit”, schwärmte der Offensivspieler, der vertraglich noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden ist.

adk 26 Dezember, 2021 10:59