Sané & Mané lassen sich im Bayern-Training nichts anmerken

Am Donnerstag fand bei den Bayern die erste Trainingseinheit nach dem Kabinen-Zoff zwischen Leroy Sané und Sadio Mané statt. Die beiden Protagonisten liessen sich nichts anmerken.

Sané und Mané wärmten sich in der gleichen Gruppe auf und trainierten laut «Bild» ganz normal. Beide lächelten sogar. Der Streit nach der Champions League-Niederlage bei ManCity vom Dienstagabend, bei dem es sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen sein soll, scheint vergessen. Die beiden fauchten sich das bereits auf dem Platz an, was sich in der Kabine offenbar noch fortsetzte.

Welche Konsequenzen der Zoff hat, ist noch unklar. Sanktionen von Klubseite könnten folgen, Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen finden jedenfalls statt.

Zumindest äusserlich lassen sich die beiden nichts anmerken – oder machen gute Miene zum bösen Spiel.

psc 13 April, 2023 12:12