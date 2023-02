Sané vor PSG-Duell: «Wir wissen, was zu tun ist»

Der FC Bayern gastiert am Dienstag (21 Uhr) im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain. Leroy Sané erklärt im Vorfeld, worauf es ankommt.

Im Achtelfinale der Champions League kommt es mit dem FC Bayern und Paris Saint-Germain zu einem Kracherduell. Das weiss auch Leroy Sané. Der Angreifer der Münchner sagt vor dem Hinspiel in Paris gegenüber den Vereinsmedien: «Wir wissen, was zu tun ist.» Er meint: «Ich bin immer optimistisch. Der FC Bayern hat in diesem Wettbewerb schon immer abgeliefert.»

Zugleich betont der 27-Jährige: «Wir kennen unsere Stärken, und die müssen wir abrufen. Wir müssen zum richtigen Zeitpunkt da sein.» Er sei optimistisch, dass dies gelingt. «Unsere Mannschaft besteht aus tollen Fussballern, wir sind defensiv stabil und vorne heißt es: Attacke!» Es werde «spannend, sie haben grosse Namen in ihren Reihen», ergänzte er mit Blick auf die Superstars Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar.

adk 13 Februar, 2023 13:37