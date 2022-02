Schock: Leon Goretzka muss vielleicht doch unters Messer

Bayerns Mittelfeldspieler Leon Goretzka hat seit Anfang Dezember kein Spiel mehr bestreiten können. Die Patellasehne verursacht grosse Schmerzen und Probleme. Vielleicht muss sich der 26-Jährige nun doch unters Messer legen lassen.

Eigentlich sollte Goretzka in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Dazu ist es allerdings nicht gekommen, die Schmerzen bei Goretzka sind schlicht zu gross. Laut “Abendzeitung” ist es unwahrscheinlich, dass der Nationalspieler im Laufe des Februar noch zum Einsatz kommt. Demnach könnte sogar eine Operation notwendig sein, um die Probleme in den Griff zukriegen. In jenem Fall würde Goretzka wochen- oder sogar monatelang ausfallen.

Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen.

psc 3 Februar, 2022 10:48