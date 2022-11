Schock: Sadio Mané verpasst die WM wegen einer Blessur

Der senegalesische Torjäger Sadio Mané verpasst die WM-Endrunde in Katar. Der 30-Jährige zog sich beim 6:1-Sieg gegen Werder Bremen eine Sehnenverletzung zu und fällt offenbar mehrere Wochen aus.

Dies berichtet «L’Équipe» am Mittwochmorgen. Die Verletzung ist ein grosser Schock für den Senegal, Mané war natürlich die grosse Sturmhoffnung des Landes, das es in der WM-Gruppenphase mit Gastgeber Katar, Ecuador und den Niederlanden zu tun bekommt. Noch ist die Verletzung nicht offiziell bestätigt. Mané musste beim Sieg gegen Werder wegen den Problemen bereits in der 20. Minute ausgewechselt werden. Zunächst gab es nach dem Spiel noch leichte Entwarnung, nun stellt sich die Verletzung scheinbar doch als gravierend heraus.

psc 9 November, 2022 10:57