Schreck im Bayern-Training: Manuel Neuer muss Einheit abbrechen

Bayern-Keeper Manuel Neuer hat weiterhin Probleme mit der Schulter. Am Donnerstag muss er eine Trainingseinheit deshalb vorzeitig abbrechen.

Der 36-jährige Routinier plagt sich nach seiner Schultereckgelenk-Prellung weiterhin mit Schmerzen herum. Diese waren offenbar so gross, dass er das Training nicht wie geplant durchführen konnte. Neuer hat wegen seiner Blessur inzwischen bereits fünf Spiele verpasst. Auch ein Einsatz gegen Mainz 05 am Samstag erscheint angesichts der jüngsten Entwicklung unrealistisch.

Nach Angaben der «Bild» hat er sich am Donnerstag nach Problemen bei Hebe-Übungen, die die lädierte linke Schulter belasteten, erst einmal in die Hände von Physiotherapeuten begeben. Inzwischen macht man sich auch beim DFB-Team Sorgen, wo Neuer als klare Nummer 1 für das Turnier in Katar eingeplant ist. Los geht das Turnier für Deutschland am 23. November mit dem Gruppenspiel gegen Japan.

Update: Nach Aussage von Julian Nagelsmann gegenüber «Sport 1» hat Neuer das Training nicht wirklich abgebrochen. Vielmehr habe es sich um eine geplant kurze Einheit gehandelt.

psc 27 Oktober, 2022 14:30