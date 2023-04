Sebastian Kehl macht eine mutige Meister-Ansage

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl macht eine Meister-Ansage.

Der BVB-Verantwortliche will die Bayern in dieser Saison stürzen und den Rückstand in der Meisterschaft aufholen. «Wir wollen deutscher Meister werden», sagt der 43-Jährige den «Ruhr Nachrichten» und wird sehr deutlich: «Es sind nur zwei Punkte Rückstand auf Bayern München. Wir haben noch sechs Spiele vor uns.» Durch den Last Minute-Ausgleich von Stuttgart trotz 2:0- und 3:2-Führung hat Dortmund am vergangenen Wochenende sogar zwei Punkte «verschenkt». Kehl betont weiter: «Wir sind das heimstärkste Team der Liga und jederzeit in der Lage, eine Serie zu starten. Unser Ziel, den Titel zu holen, haben wir nicht aus den Augen verloren.»

Der Dortmunder konstatiert, dass man in dieser Saison so lange und so dicht an den Bayern dran sei, wie schon lange nicht mehr. Er hält indes auch fest, dass man auf (weitere) Patzer der Münchner angewiesen sei: «Aber wir wollen den Druck hochhalten. Das geht nur mit Siegen in Serie. Und damit wollen wir am Samstag gegen Eintracht Frankfurt starten.»

Und schliesslich: «Das Ding ist noch nicht durch! Das habe ich auch schon nach dem Spiel in München gesagt. Aber wir sind gut beraten, auf uns zu schauen und uns nicht selbst wieder ein Bein zu stellen.»

psc 18 April, 2023 10:47