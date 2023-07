Serge Gnabry bezieht Stellung zu Wechselgerüchten

Bayern-Stürmer Serge Gnabry wurde in den vergangenen Monaten immer wieder einmal mit einem möglichen Abgang aus München in Verbindung gebracht. Davon scheint der 28-Jährige aber nichts wissen zu wollen.

Während gewissen Phasen in der vergangenen Spielzeit wurde die Kritik an den Leistungen des deutschen Nationalspielers gross. Prompt tauchten auch Spekulationen über einen allfälligen Transfer auf. Dazu bezieht Gnabry im Rahmen einer Pressekonferenz auf der Asienreise des deutschen Rekordmeisters nun Stellung. "Es gab viele Gerüchte in den letzten ein, zwei Jahren. Vielleicht auch zu viele. Mit mir persönlich hat keiner gesprochen, deshalb bin ich entspannt", so der Stürmer.

Gnabry hat seinen Kontrakt bei den Bayern vor Jahresfrist bis 2026 verlängert. Vorderhand plant er weiterhin beim Serienmeister. "Ich fühle mich wohl beim FC Bayern. Ich habe letztes Jahr einen neuen Vertrag unterschrieben, da gibt es keine Diskussion", hält der frühere Arsenal-Profi fest.

