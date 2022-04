Jetzt spricht Serge Gnabry über seine Zukunft

Die Zukunft von Bayern-Profi Serge Gnabry gibt viel zu reden. Jetzt äussert sich der 26-jährige Angreifer öffentlich.

Der aktuelle Kontrakt des Nationalspielers bei den Münchnern läuft im Juni 2023 aus. Angeblich gibt es bei den Gesprächen über eine Verlängerung keine grossen Fortschritte. Sogar ein Transfer im kommenden Sommer soll nicht mehr ausgeschlossen sein. Gnabry äussert sich jetzt zur Situation, lässt sich allerdings überhaupt nicht in die Karten blicken. “Zunächst läuft er (der Vertrag, Anm.d.Red) noch eine ganze Weile. Wir schauen, was in der Zukunft passiert. Es gibt derzeit nichts Neues zu vermelden”, sagt er im Gespräch mit der “WAZ”.

Berichten zufolge möchte Gnabry sein Lohnniveau bei den Bayern auf jenes von Kingsley Coman und Leroy Sané anheben lassen. Der Bundesligist stellt sich offenbar (noch) quer.

