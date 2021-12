Serge Gnabry hat in der Frage nach der Zukunft eine Entscheidung getroffen

Bayern-Profi Serge Gnabry hat eine eindeutige Präferenz, was seine Zukunft anbelangt.

Der 26-jährige Angreifer, der in dieser Woche gegen Stuttgart mit drei Toren und zwei Assists brillierte, ist noch bis 2023 an die Münchner gebunden. Nach Angaben der Münchner “tz” möchte der deutsche Nationalspieler seinen Vertrag beim FC Bayern verlängern, auch wenn die bisherigen Gespräche eher schleppend vorangehen. Dies hat wohl auch damit zu tun, dass der Klub noch keine besondere Eile an den Tag legte, da Gnabry schliesslich noch anderthalb Jahre unter Vertrag steht. Wie seine Kumpel Joshua Kimmich und Leon Goretzka soll aber auch der frühere Arsenal-Profi an der Säbener Strasse bleiben.

Letztlich wird es noch einige Gespräche bedürfen, da die beiden Parteien bezüglich künftigem Salär noch keine Übereinkunft erzielt haben. Die Zeichen stehen aber klar auf Vertragsverlängerung. Bayern-Coach Julian Nagelsmann hat jüngst auch verlauten lassen, dass er sich freuen würde, wenn der Angreifer den Kontrakt ausdehnt.

psc 16 Dezember, 2021 13:35