Serge Gnabry: So steht er zu einem neuen Bayern-Vertrag

Nachdem der FC Bayern die Vertragsverlängerungen von Joshua Kimmich und wohl auch Leon Goretzka (noch nicht offiziell) eingetütet hat, werden sich die Bayern-Verantwortlichen wohl zeitnah mit der Personalie Serge Gnabry auseinandersetzen. Der 26-Jährige hat allerdings keine Eile.

Gnabry will sich mit Verhandlungen bzw. einer Unterschrift erst einmal Zeit lassen, wie er gegenüber “Sport 1” verrät. “Ich fühle mich sehr wohl beim FC Bayern, aber ich habe noch ein bisschen Zeit in meinem Vertrag. Schauen wir mal, was in Zukunft passiert.” Ein dringliches Verlangen nach einem neuen Kontrakt hört sich definitiv anders aus. Der Angreifer ist noch bis 2023 an die Münchner gebunden. Bezüglich neuem Vertrag habe es bisher denn auch nur einen losen Austausch gegeben.

Die Bayern sicherten sich die Dienste am Flügelstürmer im Jahr 2017. Seit 2018 zählt er fix zum Profikader und hat sich schon seit einiger Zeit zu einem absoluten Leistungsträger gemausert.

psc 1 September, 2021 17:29