Gnabry-Verlängerung beim FC Bayern wird zur Zitterpartie

Die geplante Vertragsverlängerung von Serge Gnabry beim FC Bayern wird zur echten Zitterpartie.

Der deutsche Nationalspieler ist noch bis Juni 2023 an die Münchner gebunden. Wie dessen Kumpels Joshua Kimmich und Leon Goretzka oder jüngst auch Kingsley Coman würde der Verein den 26-Jährigen gerne langfristig halten. Ob dies klappt, ist inzwischen aber fraglich. Laut “Sport Bild” herrscht in den Vertragsgesprächen derzeit Funkstille. Grund sollen die aus Klubsicht zu hohen Lohnforderungen von Gnabry sein: Dieser will künftig angeblich ein Jahressalär von mehr als 15 Mio. Euro kassieren.

Das Verhältnis zwischen den beiden Parteien sei aber nach wie vor gut. Die Münchner sind deshalb weiterhin optimistisch, dass es in den kommenden Monaten zu einem Durchbruch und einer Verlängerung von Gnabry kommt. Geschieht dies nicht, wird ein Transfer des Flügelstürmers im Sommer aber aktuell. Die Bayern möchten es verhindern, dass der Angreifer in sein letztes Vertragsjahr geht und 2023, wie etwa bei Niklas Süle in diesem Sommer, ein ablösefreier Abgang droht.

psc 2 Februar, 2022 11:51