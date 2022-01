Sergiño Dest sagt dem FC Bayern bereits zum 2. Mal ab

Nachdem sich der FC Bayern zuletzt zum wiederholten Male nach US-Verteidiger Sergiño Dest erkundigt haben soll, gibt es für den Bundesliga-Klub vom 21-Jährigen eine neuerliche Absage.

Nach Angaben der “Bild” lehnt der Barça-Youngster einen entsprechenden Wechsel an die Säbener Strasse – wie schon im Herbst 2020 ab. Hauptgrund dafür ist wohl die Tatsache, dass er die Perspektiven auf regelmässige Einsätze bei den Bayern schlecht beurteilt. Dest stand zuletzt angeblich auch mit Klubs wie Chelsea und Atlético in Kontakt, da er in Barcelona bislang nicht zu hundert Prozent überzeugen kann. Der Abwehrspieler will sich aber erst einmal auf seine Aufgaben bei den Katalanen konzentrieren und strebt derzeit keinen Wechsel an. Deshalb habe er alle Anfragen abgelehnt.

psc 4 Januar, 2022 15:20