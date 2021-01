Serie A-Klub bei Bayern-Profi Joshua Zirkzee in der Pole Position

Bayern-Profi Joshua Zirkzee steht unmittelbar vor einem Wechsel in die Serie A.

Der 19-jährige Niederländer will den deutschen Rekordmeister unbedingt verlassen, um woanders mehr Spielpraxis zu erhalten. Nach Angaben von “Sky” und weiteren Medien besitzt Parma Calcio inzwischen die grössten Chancen auf eine Verpflichtung des Stürmers. Im Raum steht eine Leihe mit Kaufoption in Höhe von 15 Mio. Euro. Auch der FC Everton ist weiterhin im Rennen um Zirkzee. Dieser scheint aber vom Projekt in Italien mehr überzeugt zu sein, da er dort grössere Aussichten auf sofortige Einsätze hat.

psc 28 Januar, 2021 10:39