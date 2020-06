So kompliziert ist die Situation von Jérôme Boateng beim FC Bayern

Es ist ein wenig paradox: Jérôme Boateng ist unter Hansi Flick beim FC Bayern gesetzt. Dennoch ist seine Zukunft trotz weiterlaufendem Vertrag völlig ungewiss.

Bereits vor Jahresfrist deutete vieles auf einen Abschied des 31-jährigen Verteidigers hin. Sogar die Klubführung kündigte einen Abgang des Innenverteidigers mehr oder weniger an. Letztlich blieb Boateng – und hat sich nach der Inthronisierung von Hansi Flick als Cheftrainer einen Stammplatz in der Viererkette erobert.

Ob er auch nächste Saison noch für die Bayern spielt, ist trotz Vertrag bis 2021 aber ungewiss. Die Konkurrenzsituation bleibt hart. Immerhin betont Flick, dass er den Routinier gerne weiterhin in seinem Kader hätte: “Wenn ein Spieler diese Erfahrung und Qualität hat, möchte man ihn in seinem Team haben.” Die Entscheidung liege aber beim Spieler selbst: “Er muss wissen, was er für seine Zukunft möchte, denn er kann nicht noch zehn Jahre spielen. Er hat mit dem Verein fast alles gewonnen.” Bis Ende August und dem Schluss der Champions League-Kampagne wird der Abwehrspieler sicherlich in München bleiben.

