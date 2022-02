So gut wie Ronaldo und Messi? Lewandowski zweifelt an Mbappé und Haaland

In Kylian Mbappé und Erling Haaland können zwei potenziell werdende Weltfussballer gesehen werden. Robert Lewandowski äusserte nun jedoch Zweifel.

Werder Kylian Mbappé und Erling Haaland die nächsten Cristiano Ronaldo und Lionel Messi? Für Robert Lewandowski ist dies nur schwer vorstellbar. Im Interview mit “France Football” sagte der Torjäger vom FC Bayern: “Sie haben zwar das Zeug – aber wer weiss, ob in den nächsten zwei oder drei Jahren nicht andere Stürmer auf den Plan treten.”

Der amtierende FIFA-Weltfussballer meinte: “Ich kann mir nicht einmal für einen Moment vorstellen, dass sie den internationalen Fussball so dominieren, wie es Messi und Ronaldo in den letzten zwölf Jahren getan haben.” Ronaldo und Messi haben “alle Titel gewonnen, die es zu gewinnen gibt und so viel Geschichte geschrieben. Ich denke, in den nächsten zehn Jahren werden mehrere Spieler darum konkurrieren, der Beste der Welt zu sein”, so Lewandowski, der sich dennoch von Mbappé und Haaland angetan zeigte.

adk 14 Februar, 2022 09:54