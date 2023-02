So kam es zum Bruch zwischen Cancelo und Guardiola

Joao Cancelo verliess Manchester City im Januar überraschend und wechselte leihweise zum FC Bayern. Der Auslöser soll ein Bruch mit Pep Guardiola gewesen sein.

Bei Manchester City hat das Verhältnis von Joao Cancelo und Pep Guardiola offenbar gelitten. Laut Angaben des «kicker» gab es einen konkreten Vorfall, der dazu geführt hat, dass die Beziehung zwischen dem Aussenverteidiger und dem Coach in die Brüche ging.

Demnach hat sich Cancelo vor dem Premier-League-Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers am 22. Januar vom Mannschaftsbus direkt auf die Ersatzbank der begeben und ist nicht mit den Kollegen in die Umkleidekabine gegangen. Der Portugiese wollte damit verdeutlichen, dass er ohnehin nicht von Anfang an spielen darf und schmollte stattdessen demonstrativ.

Guardiola habe daraufhin eine eindeutige Reaktion gezeigt und den 28-Jährigen, zu dem er zuvor noch ein inniges Verhältnis gehabt haben soll, fortan nur noch «Mr. Cancelo» genannt. Kurz darauf bat Letzterer um seine Wechselfreigabe und zog zum FC Bayern.

adk 13 Februar, 2023 08:26